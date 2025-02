Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne va sotto e poi risorge con Manganelli e Mugnai

ASTA 3LANCIOTTO CAMPI 1

ASTA (4-2-3-1): Cefariello; Batoni (22’ st Parricchi), Manganelli, De Vitis, Tognetti; Ceccatelli (38’ st Rossini), Falugiani (41’ st Di Leo); Cianciolo (38’ st Cappelli), Discepolo, Jrad; Bandini (28’ st Mugnai). Panchina: Di Bonito, Bardotti, Pittalis, Sanna. Allenatore Bartoli.

LANCIOTTO (4-3-3): Rosselli; Castello, Bigazzi, Fedi, Gonfiantini; Verdi, Galli (44’ st Ascolese), Moretti (30’ st Tanini); Princiotta, Cecchi (18’ st Afelba), Bigozzi. Panchina: Masini, Hila, Villani, Tavanti, Alampi. Allenatore Secci.

Arbitro: Gippetto di Reggio Emilia (Prashan e Dell’Agnello).

Reti: 26’ pt Cecchi (L); 14’ st e 18’ st Manganelli 14’ St (A), 39’ st Mugnai (A).

Note – Ammoniti Violanti e Jrad.

SIENA – L’ASTA si aggrappa al suo capitano e ribalta la sfida con il Lanciotto Campi, centrando la seconda vittoria consecutiva. L’approccio degli arancioblù non è quello giusto: per tutto il primo tempo sono gli ospiti ad avere il pallino del gioco e al 26’ passano con una magia di Moretti che, di tacco, pesca il taglio di Cecchi che a tu per tu con Cefariello non sbaglia. L’ASTA cambia passo nella ripresa e, al 5’, Falugiani conquista un calcio di rigore. Dal dischetto va Bandini che, però, si fa ipnotizzare da Rosselli. Gli arancioblù, invece di mollare, aumentano ancora l’intensità di gioco. Al quarto d’ora, Discepolo pennella da punizione per Manganelli che stacca di testa e realizza il gol del pari. Neanche cinque minuti dopo, il capitano mette la testa anche su un cross da corner sempre di Discepolo: complice l’errore in uscita di Rosselli, firma il 2-1. La squadra di Bartoli, allota, gestisce nel migliore dei modi il vantaggio e mette definitivamente in ghiaccio il risultato con il primo gol di Mugnai, bravo a scattare sul suggerimento di Cappelli.