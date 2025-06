Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne saluta ben otto giocatori. E’ in partenza anche Alessandro Discepolo

Per l’Asta, impegnata nella costruzione del nuovo organico, è arrivato il momento di salutare otto giocatori. "Si tratta, si legge nella nota del club, di Alessandro Discepolo (nella foto), Andrea Batoni, Alessandro Parricchi, Paolo Di Leo, Gian Marco Tognetti, Federico Bardotti, Patrick Rossini e Leonardo Cappelli. Discepolo, arrivato a Taverne nel 2023, ha dato un contributo fondamentale per la salvezza conquistata nel primo anno di Eccellenza, segnando anche il gol decisivo nel playout, e poi nella stagione da poco conclusa è stato il capocannoniere della squadra con 10 reti (per l’attaccante si parla di un possibile passaggio al Mazzola ndr). Andrea Batoni, Paolo Di Leo e Gian Marco Tognetti hanno fatto parte della rosa nell’annata passata, offrendo un apporto positivo e integrandosi con serietà nel gruppo. Alessandro Parricchi ha iniziato proprio con l’Asta il suo percorso nel calcio dei grandi, mentre Federico Bardotti, arrivato nel mercato invernale del 2023, e Patrick Rossini, entrato a metà dell’ultima stagione, hanno dato il loro contributo nel corso del cammino. Leonardo Cappelli, in arancioblè dal 2023, ha condiviso con la squadra tappe importanti del recente percorso sportivo. A ciascuno di loro, da parte della società, dello staff e di tutta la famiglia di Taverne d’Arbia, un grande grazie e i migliori auguri per il futuro, dentro e fuori dal campo".