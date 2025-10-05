Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta va a Figline con voglia di riscatto. Bartoli: "Determinante l’atteggiamento»

Vuole archiviare subito il ko con la Colligiana, l’Asta, vuole ritrovare fiducia: gli arancioblù, oggi pomeriggio, scenderanno sul campo del Figline, una delle squadre più accreditate del campionato, ma la determinazione è tanta. "Una sconfitta del genere sicuramente non passa inosservata – spiega alla vigilia il tecnico, Stefano Bartoli –. In settimana abbiamo lavorato soprattutto per ritrovare quell’attenzione e quella concentrazione che in alcune partite, come domenica scorsa, purtroppo sono mancate". Il mister sa bene che servirà una prestazione accorta e matura. "Sarà un’altra gara dove l’atteggiamento sarà determinante – ha sottolineato –. Giocheremo su un campo dove mantenere le distanze e gli equilibri sarà fondamentale. Dovremo essere più freddi e concentrati nei singoli episodi, perché in un campionato così equilibrato ogni dettaglio può fare la differenza". "Mi aspetto una reazione – ha chiuso Bartoli – cercando di tenere tutto il buono che abbiamo fatto finora e mettendo in campo la voglia di riscattarsi. È da queste partite che si costruisce il carattere di una squadra". L’Asta Taverne è dunque pronta a ripartire, con la convinzione di poter crescere gara dopo gara.