Calcio Eccellenza Toscana. L’Asta va all’assalto della Nuova Foiano. Bartoli: "Momento positivo. Avanti così»

Una sfida fondamentale, per dare continuità alle due ultime vittorie centrate, contro Grassina e Lanciotto Campi: l’Asta, questo pomeriggio, è attesa dalla Nuova Foiano, nell’anticipo della 24ma giornata (in scena anche Baldaccio Bruni-Castiglionese). "Il momento è positivo e deve continuare a esserlo – ha commentato il tecnico arancioblù Stefano Bartoli (nella foto) –, anche perché non abbiamo fatto niente. La salvezza non è ancora raggiunta, non dobbiamo abbassare la guardia. Ci sono altre sette belle partite da giocare".

"La squadra ha usufruito di un giorno in più di riposo visto che in questo periodo abbiamo tirato parecchio la corda – ha poi aggiunto il mister – ci siamo allenati solo tre volte ma l’importante è averlo fatto bene". All’andata la Nuova Foiano si impose nettamente sull’Asta, 1-4: Manganelli e compagni non possono e non devono sottovalutare la partita, anche se adesso gli avversari sono in piena zona play out. "Loro hanno cambiato molto e hanno ottenuto anche buoni risultati – le parole di Bartoli –. Sono reduci da una partita giocata molto bene, contro l’Affrico, hanno grandi qualità e tutte le carte in regola per uscire dalla posizione di classifica in cui si trovano".

Il fischio d’inizio del match è previsto per le 14,30 allo stadio Dei Pini. A dirigerlo sarà l’arbitro Lorenzi, coadiuvato da Scellato e Cerino.