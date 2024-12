Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola a casa Lastrigiana. Sinalunghese, arriva il fanalino Antella

Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto scendere in campo l’Asta Taverne giocheranno oggi (calcio di inizio alle 14,30) le altre squadre senesi di Eccellenza. Con l’obiettivo puntato sui play off, il Valentino Mazzola busserà alla porta della Lastrigiana. "Ogni partita è difficile – ha commentato alla vigilia il tecnico biancoceleste, Marco Ghizzani (nella foto) –: ormai ci consociamo tutti ed è l’aspetto caratteriale a fare la differenza, indipendentemente dai mezzi tecnici e tattici in campo. Oggi siamo attesi da una gara ostica, una gara tosta: la Lastrigiana, negli ultimi sei-sette anni, dopo l’approdo nell’Eccellenza, si è consacrata una squadra di categoria, migliorando stagione dopo stagione il suo progetto calcistico. Il settore giovanile è all’avanguardia e io ne sono testimone, visto che ho giocato lì da ragazzino e ho allenato in prima squadra. Conosco benissimo la realtà, una realtà positiva che lavora molto bene e che cerca di valorizzare i giovani. Dovremo affrontare l’impegno con le dovute attenzioni, contro un’avversaria pratica, che bada al sodo". Il Mazzola scenderà in campo con il morale alto, dopo la vittoria di domenica scorsa, il 3-0 alla Sinalunghese. "L’entusiasmo è alla base di questo sport e del lavoro – ha aggiunto Ghizzani –, visto che l’Eccellenza è un campionato in cui si iniziano a percepire aspetti del professionismo. Quindi alla base devono esserci serietà professionale e rispetto per chi ha deciso di investire su una squadra. I ragazzi devono cercare di rimanere attaccati al percorso, per piazzarsi nelle prime cinque posizioni". E proprio la Sinalunghese ha, questo pomeriggio, una grande chance per riscattarsi: a pestare l’erba dello stadio Angeletti, l’Antella, fanalino di coda della classifica, ma appena un punto sotto i rossoblù. Mister Benedetti, per il match, ritroverà Fiaschi, out domenica scorsa per un attacco influenzale, ma dovrà rinunciare ancora a Bucaletti, che ne avrà per almeno altri venti giorni.