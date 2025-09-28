Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola a Certaldo: operazione tre punti. Mister Ghizzani: "Mi aspetto una crescita»

Impegno in casa del Certaldo per un Mazzola determinato a proseguire la sua striscia vincente. I fiorentini sono ultimi a zero punti e non hanno ancora segnato nelle prime due gare di campionato perse contro Colligiana e Lastrigiana. Non è però un buon motivo per sottovalutare l’avversario e in casa Mazzola lo sanno benissimo. "Abbiamo incontrato il Certaldo in precampionato ma adesso è logicamente tutto diverso – dice mister Ghizzani –. Mi aspetto dai ragazzi una crescita costante, anche dal punto di vista mentale per rincorrere un risultato importante. Dobbiamo crescere sia a livello personale che di squadra. Pagliai? Sono contento che sia arrivato ma le armi di questa squadra siano tutte le componenti". Mancherà De Filippo per squalifica. "E’ sicuramente una assenza pesante ma non pensiamoci troppo. Avremo tre partite in sette giorni (mercoledì alle 15 ottavo di Coppa Italia a Cerchiaia contro il Belvedere) per cui ragioniamo anche in questa ottica". Parola poi all’ultimo arrivato, proprio dal Certaldo, ovvero Jacopo Pagliai. "Sono contento di essere qui. Conoscevo già il direttore e spero di dare il mio contributo. Conosco bene il Certaldo, speriamo di vincere".