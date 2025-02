Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola atteso a Scandicci. Asta-Lanciotto e Sinalunghese-Rondinella

In scena questo pomeriggio la 23ma giornata del campionato di Eccellenza Toscana, con in campo Colligiana, Mazzola, Asta e Sinalunghese. I biancorossi, privi tra l’altro di bomber Carlotti (12 reti) e Lunghi, squalificati, cercano, tra le mura amiche del Manni, contro l’Antella, il pronto riscatto dopo i due ko con Baldaccio e Rondinella: vogliono tenersi stretto il secondo posto: otto i punti di distacco dallo Scandicci. A frenare la corsa della capolista ci proverà il Mazzola, al momento quarta forza del girone (34 punti), impegnata questo pomeriggio proprio conto i blues. Reduce dalla preziosa vittoria contro il Grassina, l’Asta ospiterà il Lanciotto Campi, con l’obiettivo di allungare ancora sulla zona play out (29 le lunghezze all’attivo). "In settimana abbiamo avuto una marcia in più dal punto di vista delle motivazioni – ha commentato alla vigilia l’allenatore arancioblù Stefano Bartoli – invece, dal lato fisico, ci siamo portati dietro un po’ di problematiche. Su alcuni giocatori i dubbi verranno sciolti solo poco prima della partita". L’avversaria di turno, il Lanciotto Campi, dopo un inizio difficile, è riuscita a risalire la china e adesso si trova a soli quattro punti di distanza. "Li avevamo lasciati all’andata in una posizione di classifica difficilissima, era la prima partita dopo il cambio allenatore, avevano pochi punti – ha ricordato il mister –. Il nuovo tecnico ha fatto sicuramente un grandissimo lavoro, qualche domenica fa avevano addirittura toccato la decima posizione. Sono una squadra che non molla mai e che è capace di fare qualsiasi risultato, soprattutto fuori casa". "Adesso i punti pesano – ha poi concluso Bartoli –, a noi serve continuità". Sì, i punti pesano e lo sa bene il tecnico Enrico Testini che questo pomeriggio debutterà sulla panchina della Sinalunghese, dopo la separazione da Benedetti, ultima in classifica con 18 punti. Una sfida difficile, ma accolta con decisione ed entusiasmo. "Non c’è tempo per pensare alle emozioni – le sue prime parole –, c’è da pensare soltanto a lavorare. Ci sono ancora tante partite da giocare, tanti i punti in palio, a partire da oggi": i rossoblù, che dovranno fare a meno dello squalificato Ferrante, ospiteranno all’Angeletti la Rondinella Marzocco.