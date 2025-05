Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola concentrato sui play-off nazionali. Domenica assalto al Castelnuovo Vomano

L’appuntamento è vicino: tra sette giorni esatti il Mazzola scenderà in campo per i suoi primi play off nazionali: la squadra di Ghizzani busserà alla porta degli abruzzesi del Castelnuovo Vomano, con il sogno Serie D (il 1 giugno il ritorno a Siena, il club biancoceleste ha chiesto di giocare al Bertoni). Se il Mazzola si giocherà sul campo il proprio futuro, la Colligiana, altra grande protagonista dello scorso campionato, al futuro sta lavorando. La prossima stagione potrebbe non essere seduto in panchina Mocarelli: il mister, secondo Almanacco, sembra intenzionato a intraprendere un nuovo percorso. Intanto cantano le sirene per alcuni dei giocatori che si sono maggiormente in Luce, come Carlotti che piace anche in D (tra le altre lo Scandicci) o Lunghi. Anche l’Asta sta gettando le basi dell’annata 2025/2026: dopo l’arrivo di Alessandro Bartoli nel ruolo di diesse, è arrivata la conferma di Stefano Bartoli in panchina e quella del capitano Manganelli, di De Vitis, Cefariello e Curcio.