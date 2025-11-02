Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola contro la Lastrigiana dell’ex Cruciani. Ghizzani: "Idee chiare»

Torna in campo il Mazzola, reduce dal difficile pareggio sul campo del Grassina e alla nuova ricerca dei tre punti. Sul sintetico di Cerchiaia arriverà la Lastrigiana, formazione oramai consolidata in categoria regina e che annovera, tra le fila dirigenziale, un grande ex come Michel Cruciani. La presentazione della sfida con i biancorossi fiorentini è affidata alle parole di mister Marco Ghizzani (nella foto), "Vogliamo tornare alla vittoria dopo la prova di Grassina, portiamo avanti l’impegno e l’entusiasmo che ha il gruppo per portare a casa l’intera posta in palio giocando tra le mura amiche. Come ripeto sempre, ogni partita di questo campionato è ricca di insidie, serviranno cuore e concentrazione dal primo all’ultimo minuto". A Ponte a Niccheri la formazione biancoceleste ha trovato un osso duro, un Grassina capace di mettere in difficoltà la formazione senese come non era mai successo dall’inizio delle ostilità. "Domenica scorsa abbiamo giocato una buona prima parte di primo tempo creando anche i presupposti per andare in vantaggio, i nostri avversari hanno retto bene e sono stati bravi a prendere campo approfittando del calo fisico che la mia squadra ha accusato. Con il mio staff abbiamo avuto modo di analizzare tanti errori che non avevamo commesso nelle precedenti uscite, il lavoro settimanale è stato incentrato proprio su queste defezioni ma soprattutto per far ripartire il motore al massimo dei giri".

La chiusura è dedicata alle condizioni dei ragazzi a disposizione "Sono tutti recuperati, facendo i dovuti scongiuri, nonostante la pioggia e l’abbassamento delle temperature. Ho già le idee chiare su gli undici che scenderanno in campo anche se preferisco valutare fino all’ultimo momento le condizioni dei miei ragazzi", ha concluso Ghizzani.