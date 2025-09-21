Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola Siena contro il Lanciotto Campi. L’Asta nella ‘tana’ della Baldacci Bruni

Mazzola e Asta sono pronte a scendere in campo per la seconda giornata di campionato. I biancocelesti per dare continuità alla vittoria centrata all’esordio a Signa, gli arancioblù per dimenticare il ko rimediato con la Lastrigiana. "Debuttiamo al Ceccarelli, quello che definisco il nostro fortino – ha affermato il tecnico del Mazzola Ghizzani –. Ci aspetta una partita tosta, caparbia, contro un’avversaria come il Lanciotto Campi che ha cambiato poco rispetto alla passata stagione. Dovremo affrontare l’impegno con dedizione, con il giusto atteggiamento, con spirito, non soltanto agonistico ma anche intellettivo, di interpretazione tattica". "I tre punti conquistati fanno comodo – ha aggiunto il mister –, ma oggi ancora non abbiamo tutte quelle convinzioni che permettono di giocare a spada tratta. Sotto l’aspetto dell’impegno non ho nulla da dire, ma ci sono step successivi da compiere, organizzativi: credo che il calcio debba essere interpretato come vuole l’allenatore, io mi prendo le mie responsabilità". Dopo il passo falso casalingo contro la Fortis Juventus (1-3), l’Asta vuole subito invertire la rotta. "Alla vigilia, l’allenatore Stefano Bartoli ha sottolineato la determinazione del gruppo. "Domenica scorsa non hanno convinto né la prestazione né l’atteggiamento – le parole del mister – e i ragazzi ne sono consapevoli. È normale avere voglia di rivalsa immediata. Anche se è solo la seconda giornata, per noi questa gara è già importante e va caricata al massimo". "La Baldaccio è un’ottima squadra – ha aggiunto il mister –, ha già dimostrato solidità e qualità; sarà un bel test per capire dove possiamo arrivare. In un campionato così equilibrato l’atteggiamento non deve mancare mai. Non possiamo permetterci di alternare buone prestazioni ad altre insufficienti".