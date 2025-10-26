Calcio Eccellenza Toscana. Mazzola Siena atteso dall’ostico Grassina. L’allenatore Marco Ghizzani ha fiducia: "Bella sfida tra squadre dei piani alti»

Trasferta decisamente insidiosa per il Mazzola sul campo del Grassina oggi nell’orario invernale delle 14,30. I fiorentini sono infatti appaiati alla formazione di Ghizzani (nella foto) a quota 14 in classifica, a meno quattro dalla capolista Rondinella Marzocco che al momento viaggia a punteggio pieno dopo sei giornate. "Mi aspetto una bella sfida – dice il tecnico del Mazzola alla vigilia del fischio d’inizio – tra due squadre che con merito navigano nei piani alti della classifica. Il Grassina ha una identità molto precisa ed è la miglior difesa del girone con solo un gol subito. Sa difendersi molto bene con un blocco basso ma allo stesso tempo attacca con quattro o cinque elementi di qualità passando ad una sorta di 4-2-4. È una squadra che lavora bene, è ottimamente allenata e ha integrato al gruppo dello scorso anno anche giovani di valore. Credo che possa essere una gara aperta tra due formazioni che hanno ambizione e chi sarò più bravo vincerà". Il Mazzola arriva dal bel successo contro la Sangiovannese di otto giorni fa a Cerchiaia. "Il ricordo della bella prestazione deve essere conservato ma nella consapevolezza che non abbiamo fatto nulla e che ogni gara è diversa dall’altra. Sarà una partita diversa anche dal punto di vista tecnico e tattico quella contro il Grassina".

Poi sulle assenze. "Rispetto all’ultima partita recuperiamo Camilli ma purtroppo non De Filippo – conclude Ghizzani dopo la seduta di rifinitura di ieri mattina – ma a parte lui sono tutti a disposizione". Arbitrano la sfida di oggi a Bagno a Ripoli Francesco Castorina della sezione di Lucca, con Federico Aldi di quella del Valdarno e Alessia Lisi della sezione di Empoli.