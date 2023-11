Calcio Eccellenza Toscana. Pieragnoli-Cruciani: il Mazzola scappa via. La Castiglionese ottiene il 2-2 solo all’89

MAZZOLA

2

CASTIGLIONESE

2

MAZZOLA: Florindi, Nassi (91’ Simi), Landozzi, Fabbrini, Bonechi, Majuri (61’ Begnardi), Cavallini (68’ Silvestri), Cruciani, Corsi (89’ Bartolini), Pierangioli, Baroni (75’ Hoxhaj).

Panchina: Cefariello, De Iorio, De Luca, Alessi. Allenatore Argilli.

CASTIGLIONESE: Ubirti, Cecci, Giorgi, Tacchini, Menchetti, Menci, Viciani (54’ Castaldo), Kameni (71’ Capogna), Falomi, Ricci, Talladira (54’ Borghesi).

Panchina: Conti, Barboncini, Meoni, Minocci, Bulgherini, Imparato. Allenatore Fani.

Arbitro Mauro di Pistoia (Gambini- Rugi).

Reti: 12’ Pierangioli (M), 37’ rig. Cruciani (M), 47’ rig. Falomi (C), 89’ Menchetti (C).

Note – Ammoniti Majuri, Nassi, Cruciani; angoli 7-0; recupero: 1’ pt e 5’ st.

SIENA – Il Mazzola, contro la Castiglionese, domina un tempo, poi viene rimontato proprio in chiusura di partita. Un gol beffa per Cruciani e compagni che ormai accarezzavano il ritorno alla vittoria. I biancocelesti vanno vicini al gol già al 5’, con la conclusione di Corsi respinta da Ubirti. L’1-0 arriva al 12’, con la bella conclusione a giro di Pierangioli. Il gol subìto sveglia la Castiglionese: l’occasione migliore capita a Talladira: la girata è alta. Alla mezz’ora il tiro a botta sicura di Cruciani viene rimpallato, sulla ribattuta Corsi calcia alto. Al 36’ calcio di rigore per gli uomini di Argilli (fallo di mano di Menchetti). Cruciani realizza il 2-0 (nella foto la sua esultanza). Il secondo tempo si apre con il gol che riapre la partita: Falomi conquista e realizza un calcio di rigore (trattenuta con Nassi). Poi la rete di Corsi viene annullata per fuorigioco. La Castiglionese si rivede con Falomi che non sfrutta la chance. All’88’ un super Ubirti dice no a Pierangioli. La beffa è dietro l’angolo: all’89’: calcio di punizione dalla destra che pesca Menchetti per il 2-2.