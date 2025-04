Calcio Eccellenza Toscana Play-Off. Mazzola contro Colligiana. Alle 15 a Cerchiaia semifinale tutta senese

E’ il giorno della semifinale del campo Ceccarelli di Cerchiaia (fischio d’inizio alle 15) tra Mazzola e Colligiana. I biancorossi devono vincere (anche in 120 minuti) per staccare il pass per la finale mentre i padroni di casa possono contare su due risultati su tre. "Mi aspetto una partita combattuta – le parole di mister Ghizzani alla vigilia del match – e credo bella. Abbiamo recuperato qualche infortunato in queste due settimane di riposo e ci siamo potuto allenare bene. La squadra è sul pezzo è pronta a dare battaglia". Due risultati su tre per il Mazzola. "Si ma dovremo stare molto attenti perché il calcio riserva sempre sorprese". Per Mourad Bohamed, calciatore biancoazzurro si tratta di "un traguardo importante che si siamo meritati di giocare e non vediamo l’ora. Vogliamo passare il turno e siamo carichi dopo una sosta lunga che ci è servita per ricaricare le energie e anche per recuperare qualche infortunato". Bohamed è un fresco ex della gara di oggi. "Ho bellissimi ricordi della mia esperienza a Colle – ha concluso – ma adesso penso solo al Mazzola e con i miei compagni daremo il massimo per provare a passare il turno anche se sappiamo che non sarà affatto facile perché i nostri avversari sono una formazione di qualità". L’altra semifinale del girone B di Eccellenza toscana si gioca a Firenze ed è un derby tra Affrico e Rondinella Marzocco con l’Affrico che da neo promosso ha giocato una ottima regular season e può contare sul fattore campo e sul doppio risultato. Le vincenti di due sfide si incroceranno nella finale di domenica 4 maggio in casa di quella giunta per prima in campionato e sempre in gara secca. La vincente dell’ultimo atto accederà alle fasi nazionali. Cenaia-Castelnuovo Garfagnana e Cecina-Sestese sono le semifinali del girone A.