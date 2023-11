Calcio Eccellenza Toscana. Sinalunghese-Asta: vietato sbagliare. Mazzola in casa

E’ il giorno di Sinalunghese-Asta Taverne, con le due formazioni che si affrontano per un derby senese che mette in palio punti importanti. Per i padroni di casa, ancora privi di Papa e con lo sfortunato Tiberi che ne avrà per molto dopo l’infortunio contro il Firenze Ovest, l’occasione di trovare il quarto sigillo di fila per continuare a strizzare l’occhio all’alta classifica. Per l’Asta Taverne invece la speranza di tornare a muovere la classifica proprio contro un avversario di qualità come la Sinalunghese al termine di un tremendo filotto di sconfitte contro Mazzola, Foiano, Siena, Fortis Juventus e Lastrigiana. La speranza arancioblu, dove è arrivato il difensore classe 2001 Pierpaolo Cinelli, è che al quarto tentativo sulla panchina dell’Asta mister Bartoli possa finalmente muovere una classifica ferma dallo scorso 30 settembre quando Doka e compagni batterono una corazzata come la Castiglionese al termine di una incredibile rimonta dopo essere stati sotto 2-0. Dopo il derby di oggi le squadre metteranno nel mirino il turno infrasettimanale di mercoledì: per Marini e compagni impegno a Pontassieve per poi concludere la settimana, domenica 19, con lo Scandicci sul terreno amico. Doka e compagni invece saranno di scena a Cerchiaia contro il Terranuova Traiana e poi, domenica prossima, effettueranno il turno di riposo.

Per il Mazzola, smaltita la rabbia per il secondo ko di fila (contro la Colligiana in casa), c’è grande voglia di tornare in campo e ripartire dopo i due ko consecutivi di misura e piuttosto sfortunati. La formazione di Argilli domani alle 14,30 riceva la visita degli aretini della Baldaccio Bruni mentre nel secondo turno infrasettimanale della stagione l’avversario sarà l’Audax Rufina.

Guido De Leo