Calcio Eccellenza Toscana. Sinalunghese da applausi: tiene testa al forte Scandicci

SINALUNGHESE

1

SCANDICCI

1

SINALUNGHESE: Marini, Canapini, Celestini, Salvestroni, Corsetti, Ibojo, Bardelli, Viligiardi, Iasparrone (78’ Cicali), Bucaletti, Bencini (92’ Ajdini). Allenatore Pezzatini.

SCANDICCI: Masini, Frascadore, Dodaro, Siniscalco, Lastrucci, Menini (69’ Fermaca), Poli (62’ Grillo), Ammannati, Del Pela, Vezzi (71’ Cenni), Corsi. Allenatore Ventrice.

Arbitro Traghetta di Castelfranco Veneto (Mazzoni e Seneviratna).

Note – Ammoniti: Ammannati, Viligiardi.

Reti: 48’ Ibojo (Si), 52’ rig. Del Pela (Sc).

SINALUNGA – Una bella Sinalunghese pareggia 1-1 con un forte Scandicci in una partita ricca di emozioni. Al triplice fischio l’amaro in bocca è per i rossoblù, per non aver conquistato tre punti meritati. Partono forte i ragazzi di mister Pezzatini che già al 2’ sfiorano il gol: la conclusione di Viligiardi viene respinta da Masini, Iasparrone si avventa sulla palla e calcia sicuro da due metri, un giocatore ospite si immola con un tuffo disperato. Poi al 12’ Masini devia sulla traversa il tiro cross di Bencini. Al 31’ Del Pela ha tra i piedi la palla buona, ma spara alto. Al 42’ Bucaletti spara alto. La ripresa parte con le squadre più guardinghe ma i rossoblù rompono l’equilibrio al 49’: Viligiardi impegna Masini con una punizione dal limite, sulla respinta Ibojo con una mezza rovesciata segna. Sotto i riflettori, poi, finisce l’arbitro, tra le proteste del pubblico locale: al 52’ fischia un rigore allo Scandicci per un fallo di mano di Celestini e Del Pela trasforma. Tre minuti dopo annulla un gol a Viligiardi per un controllo di mano. Rete annullata anche al 75’ per un presunto fallo sul portiere. La Sinalunghese si mangia il gol vittoria al 90’ con un contropiede 3 contro 2, e con Cicali: al 92’ mette a lato di un soffio, al 94’ alza sopra la traversa.