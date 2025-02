Calcio Eccellenza Toscana. Vai Sinalunghese! Derbyssimo a Foiano. Il centrale Ferrante: "Coltello tra i denti»

E’ il giorno del sentitissimo derby dello stadio dei Pini di Foiano della Chiana per una Sinalunghese che alle 14,30 cerca il successo dopo l’amarezza per due punti gettati al vento contro il Lanciotto Campo Bisenzio domenica scorsa. I rossoblu rispetto al pari contro i fiorentini recuperano i due assenti per squalifica, ovvero il mediano Salvestroni e il difensore centrale Ferrante che torneranno regolarmente dal primo minuto. Da valutare l’impiego del tridente ‘pesante’ ovvero quello composto da Bucaletti, Stefanazzi e Dieme, visto nelle ultime due giornate oppure l’inserimento di Redi al posto dell’attaccante ex Asta e Sansovino.

"Contro il Lanciotto – ha detto Davide Ferrante – abbiamo lasciato due punti troppo importanti in uno scontro salvezza dal peso specifico notevole. La prestazione specie nel primo tempo c’è stata poi forse è subentrato un po’ di timore e nonostante l’avversario fosse rimasto in dieci abbiamo preso il gol del pareggio. Le occasioni ci sono state ma non sono bastate. Abbiamo preso uno schiaffo ma siamo in crescita a mio avviso viste le ultime prove".

Poi sul derby. "Dobbiamo arrivare alla sfida di Foiano agguerriti e col coltello tra i denti – sottolinea l’ex centrale del Grosseto – non credo ci siano altre soluzioni. Non abbiamo altri modi per provare a vincere. Abbiamo commesso troppe ingenuità ultimamente e non possiamo più permettercele. Il bicchiere va comunque visto mezzo pieno perché siamo in un momento positivo ma serve maggiore consapevolezza e voglia. Lasciamo da parte la rabbia e il rammarico e pensiamo a vincere il derby".

Per lo scontro diretto, visto che entrambe sono a quota 18 al penultimo posto della classifica, è stato designato Filippi di Rossano con Kevin Scanu e Finizzola assistenti.