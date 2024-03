Calcio Eccellenza Tosocana. Asta e Sinalunghese si sfidano a Uopini. Mazzola in quel di Anghiari. Carica Argilli

Oggi alle 14,30 a Uopini va in scena il derby tra Asta Taverne e Sinalunghese. Entrambe reduci da una sconfitta, la sfida vale moltissimo in termini di classifica per i rispettivi obbietti. Nei padroni di casa già oggi ci sarà un volto nuovo: è Francesco Monterosso, difensore centrale mancino, classe 2004, cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta con alle spalle già due esperienze nel calcio dei grandi alla Castellanzese e alla Pro Novara. Monterosso è stato tesserato in tempo per poter essere a disposizione di mister Bartoli già oggi. "La partita di Firenze ha sicuramente lasciato strascichi dal punto di vista della classifica, i ragazzi invece sono stati bravi a farsela passare. Commentarla è difficile perché per due errori nostri abbiamo subito due gol rocamboleschi. Poi purtroppo ci sono gli strascichi fisici perché perdiamo qualche giocatore, ormai è qualche mese che rincorriamo la rosa al completo". Sarà un’Asta priva degli squalificati Curcio e Lorenzo Mazza si aggiungono gli infortunati Bianchi, Gabriele Mazza e Seri. La Sinalunghese, invece, è reduce da una sconfitta contro il Terranuova Traiana e non avrà a disposizione per squalifica Chiti (nella foto) e Bencini ma torna titolare il bomber Bucaletti dopo più di un mese. Alla stessa ora sarà di scena ad Anghiari il Mazzola, scottato dalla sconfitta contro il Signa che ha complicato la corsa playoff della squadra di Argilli. "Da adesso in poi abbiamo sei partite, sei occasioni per recuperare punti dalle squadre che ci stanno davanti e vedere se è possibile riuscire a centrare questo obiettivo dei playoff – dice l’allenatore - d’altronde abbiamo solo questo, stiamo comunque bene. Ci sono solo un paio di infortuni: uno spiacevole quello di Corsi che non sarà con noi per il resto della stagione. Out anche Hoxhaj e Borgheresi".