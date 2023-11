Calcio Eccellenza: tripletta del bomber ex Ellera. L’Angelana sta volando con le ali di Colombi

L’Angelana si gode Dario Colombi. In estate la società ha avuto pochi dubbi sul primo nome da contattare per l’attacco. Appena terminata l’avventura nei playoff nazionali con l’Ellera, il presidente Leonardo Santarelli in primis, si è mosso subito per strappare il sì del capocannoniere dello scorso campionato. E il puntero livornese classe ‘93 ha ricominciato la stagione attuale come aveva chiuso quella precedente: segnando. Domenica scorsa la tripletta rifilata alla Nestor ha consentito all’Angelana di battere 4-1 la Nestor e mantenere il passo dell’Acf Foligno capolista, portando Colombi in vetta alla classifica marcatori d’Eccellenza con 7 centri. "Dario non lo scopro certo io. Siamo stati belli – sottolinea il tecnico Paolo Cotroneo – fin dai primi minuti ma poco bravi nello sfruttare le occasioni. Lo svantaggio ci ha svegliato. Abbiamo continuato ad essere belli ma anche cinici che è quello che serve e servirà da qui in avanti". Domenica arriva il Pierantonio, poi la sfida interna con il Città di Castello, che chiuderà il mese di novembre, e domenica 3 dicembre il big match al Blasone contro la battistrada Acf Foligno. "Calma – ammonisce subito Cotroneo – intanto pensiamo al Pierantonio che sarà durissima. Da qui a dicembre manca ancora tanto. Noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, cercando di fare ancora meglio in casa, aspettando di recuperare due pedine fondamentali come Ventanni e Subbicini".