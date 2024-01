Calcio Eccellenza. Un gol di Anichini manda in delirio il Montespertoli

montespertoli

1

vald. montecatini

0

MONTESPERTOLI: Biotti, Corradi, Marconi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Falconi (64’ Marcacci), Anichini, Cioni (85’ Conti), Maltomini, Leoncini (46’ Lotti). All. Sarti.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Lici, Lucchesi, Veraldi, Coselli (86’ Del Carlo), Torracchi, Pratesi (70’ Natali), Gamberucci, Rosati, Bibaj Gers, Volpi (82’ Giulianelli). All. Tocchini.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Rete: 82’ Anichini.

MONTESPERTOLI – Non smette di sognare il Montespertoli, che nella prima di questo 2024 ritrova la vittoria casalinga e si mantiene agganciato al Perignano dietro Cuoiopelli e Tuttocuoio. Il campo reso pesante dalla pioggia condiziona la partita. Il gioco ne risente, si vedono molti duelli e le occasioni scarseggiano. Nella prima frazione meglio gli ospiti, che colpiscono un palo con Veraldi (sulla sua conclusione da fuori c’è la deviazione di un difensore). La ripresa si fa ancora più combattuta e, dopo un grande intervento di Biotti, è il Montespertoli a fare sua l’intera posta in palio con una splendida conclusione al volo di Anichini, che si spegne nell’angolino basso dove Gega non può nulla. Nei minuti conclusivi, poi, i gialloverdi non rischiano niente.