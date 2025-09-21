Calcio Eccellenza. Un’altra “nobile“:. Vis Nova a Legnano
Dopo la Solbiatese, il Legnano. Subito, una dopo l’altra, due “nobili“ dell’Eccellenza per la Vis Nova che dopo il figurone fatto contro la formazione di Vito Grieco e i buoni riscontri di Coppa è ospite della formazione lilla nell’impervio girone A di Eccellenza che vede ai nastri di partenza anche Ardor Lazzate e Lentatese rispettivamente impegnate sul campo amico contro l’Arcellasco e il Vigevano. I gialloblù sono reduci dal successo all’esordio in trasferta contro l’Alta Brianza, ma in generale la formazione di mister Fedele ha ben impressionato in tutta la pre-season e vuole continuare a farlo in campionato. Nel girone B è ricca di contenuti extra-campo la sfida di Baranzate tra la neo-promossa (solo sulla carta) Baranzatese (vittoriosa nel recupero di mercoledì sera a Zingonia) e il Seregno. Perché c’è un grande ex in ballo visto che il patron dei milanesi è quel Paolo Di Nunno che entrò nel calcio che conta proprio rilevando nella stagione 2012/13 il Seregno, anche se i momenti migliori da presidente li visse a Lecco con la promozione in B. Obiettivo prima vittoria per la Fucina in casa col Tribiano.
Ro.San.
