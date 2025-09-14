Calcio Eccellenza. Zenith, si comincia: sfida con la Massese

Debutto in campionato e prima trasferta da prendere con le pinze per la Zenith Prato (foto). Oggi alle 15 gli amaranto saranno impegnati sul campo della Massese, nel primo di una serie di scontri diretti con squadre che, come il sodalizio di via del Purgatorio, puntano ad un posto al sole. Esordio in salita, dunque, per gli uomini di Settesoldi, che comunque, almeno nella formazione titolare, hanno poco da invidiare alla più blasonata Massese.

I pratesi dovranno però fare i conti con alcune assenze importanti, specie nel reparto difensivo. Non sarà della partita Cela, che non ha recuperato dal suo infortunio muscolare. Anche Fiaschi e Banchelli non sono al 100% ma stringeranno i denti. "La squadra sta bene, ci siamo allenati con più ritmo, anche se ancora manca qualcosa per arrivare al top della forma. Mi auguro di vedere una certa compattezza in fase difensiva e di trovare finalmente più concretezza davanti al portiere rispetto alle prime uscite – commenta il tecnico amaranto, Simone Settesoldi -. Mi auguro soprattutto di vedere una reazione a livello emotivo dopo le due sconfitte incassata nelle prime due partite ufficiali della stagione. La partita non sarà facile, contro un avversario come la Massese che, come noi, vuole lottare per le prime posizioni e per la zona play off. Hanno ottimi elementi in rosa, anche se forse possono soffrire i ritmi alti di gioco e hanno qualche limite dal punto di vista della tenuta fisica. Una vittoria servirebbe come il pane per trovare morale e fiducia e partire col piede giusto in campionato".

In porta, per la Zenith Prato, dovrebbe andare Brunelli. Sulle corsie laterali da valutare l’impiego dal primo minuto di Banchelli, al suo posto forse potrebbe essere schierato Castiello (o Biagini. Uno dei due dovrebbe in ogni caso occupare l’altra fascia). A centro difesa Tempestini e Fiaschi, seppur non al top. In mezzo al campo Saccenti, Sinisgallo e Kouassi, che è in vantaggio su Toccafondi per una maglia da titolare. Davanti Del Pela e uno fra Parrini e Mertiri.