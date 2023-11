Calcio Ecellenza e Promozione. Base, doppio Cavaliere. Solaro si compra Lucente

Primi movimenti importanti di mercato tra Eccellenza e Promozione. Ha subito esordito con una doppietta il nuovo attaccante della Base prelevato qualche giorno fa dall’Accademia Vittuone (sempre più in crisi) Mirko Cavaliere. C’è la sua firma (con due reti) nella netta vittoria 3-0 dei sevesini contro la Besnatese. Cavaliere aveva anche militato nel Muggiò nella stagione 202122 (12 gol), poi il trasferimento a Vittuone (19 la passata stagione) e ora la nuova avventura nel primo campionato regionale con la Base che a questo punto potrebbe liberare Giugliano, direzione Arcellasco. In Promozione bel colpo per l’Universal Solaro che martedì sera ha raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 1993 Davide Lucente (foto) il quale in carriera, ai suoi inizi, ha militato anche in serie D tra Seregno, Folgore Caratese, Legnano e Scanzorosciate per poi scendere a Lissone e poi, appunto, a Biassono dove nella lista di uscita ci sarebbe anche Papapicco diretto pure lui all’Arcellasco.

Ro.San.