Calcio Fair Play Toscana. Ecco il giorno della ‘partita applaudita’. I ragazzi di Poggibonsi e Castellina si sfidano stamani alle 10 al Bernino

Arriva la ‘partita applaudita’. Un incontro nel quale il pubblico sugli spalti sottolinea esclusivamente con il battimani la prova sul campo di gioco dei piccoli calciatori. Senza suggerimenti dalle tribune, proteste, fischi o esultanze. Il progetto, che a livello regionale ha trovato concretezza grazie all’associazione Calcio Fair Play Toscana, approda per la prima volta questa mattina nella nostra provincia. Alle 10 gli impianti sportivi del Bernino a Poggibonsi ospitano la gara tra Upp e Castellina Scalo per i Primi calci della classe 2016: solo gli applausi a scandire le azioni dei baby protagonisti. Trova dunque concretezza in Valdelsa, dopo la recente presentazione a Poggibonsi presso la sede della Misericordia, questa speciale esperienza dal chiaro valore educativo. Tra gli obiettivi la creazione di un clima ideale per il corretto sviluppo degli atleti, fin dall’età minima per l’ingresso nelle squadre dei vivai. L’Unione polisportiva poggibonsese, con il presidente Simone Conti, il suo vice Stefano Targi, il dirigente Damiano Salvastrelli e altri addetti, ha partecipato nelle scorse settimane all’appuntamento introduttivo e adesso dà vita all’evento seguendo alla lettera le indicazioni previste dal format di Calcio Fair Play Toscana che ha al vertice Francesco Cesari. Di fronte oggi, sul rettangolo, i giallorossi (nella foto) degli istruttori Gabrio Gamma e Luca Peccianti e il Castellina Scalo affidato alla guida di Massimo De Marco. "Aderiamo con entusiasmo all’iniziativa – spiegano dal sodalizio del Bernino – perché il nostro lavoro è orientato non soltanto verso gli aspetti agonistici. Puntiamo anche ad accrescere la coesione, la socialità e vogliamo dunque proseguire nell’impegno in tale direzione".

Paolo Bartalini