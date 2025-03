Calcio Femminile: al Comunale il recupero della 19esima giornata di Serie B contro il Bologna. Carcassi e Corazzi firmano la vittoria amaranto

Sotto la pioggia del Comunale l’Arezzo calcio femminile vince 2-0, con merito, il recupero del 19° turno contro il Bologna quarto in classifica. Di Carcassi e Corazzi le reti di un successo che proietta la squadra di Leoni al settimo posto, superando in un colpo solo Cesena, Freedom e Brescia. Le ospiti sono pericolose al 10’ con una conclusione disinnescata da Bartalini e al 17’ con un tiro a giro dell’ex Nocchi che esce di poco. Il predominio territoriale ospite è sterile e col passare dei minuti le amaranto guadagnano campo. Sugli sviluppi di un corner, Carcassi calcia alto da buona posizione, poi ci prova Barsali, il cui tiro dal limite è di poco largo. Prima dell’intervallo, Licco scheggia la traversa dalla lunga distanza. Gli sforzi delle amaranto sono premiati al rientro dagli spogliatoi: un errore difensivo favorisce Carcassi che s’invola verso la porta e insacca sul secondo palo. Il Bologna prova a pareggiare con Nocchi che anticipa Bartalini in uscita ma non centra lo specchio al 60’ e con un colpo di testa di Gelmetti da calcio d’angolo. Dall’altra parte una conclusione di Taddei viene deviata col braccio da un difensore ospite per il più netto dei rigori. Corazzi dal dischetto è glaciale e l’Arezzo raddoppia al 32’. Le ospiti perdono la testa e Battelani si fa cacciare per un fallo da dietro su Lorieri. Nel finale le amaranto potrebbero arrotondare ma la botta da fuori di Carcassi si stampa sulla traversa.