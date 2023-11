Calcio femminile - Alle 14.30 con Roma. Il Ravenna Women cerca il riscatto

Dopo il primo punto oggi il Ravenna Women sogna anche la prima vittoria stagionale. Una vittoria che poteva essere sua anche domenica scorsa: ma oggi (ore 14,30) al "Soprani" arriva la Res Roma, anche lei invischiata nei bassifondi della classifica, al momento con 4 punti ma reduce da 4 sconfitte consecutive dopo il successo alla 3ª giornata con Cuneo (2-1) e il pari (2-2) del turno precedente a Bologna. Ravenna resta il peggior attacco e la peggior difesa, avendo subito 23 gol ma è in chiara ripresa mentre le romane hanno raccolto la palla nella loro porta ben 22 volte e, quindi, sono migliori giusto di un soffio e non sembrano in crescita come le bizantine.

Programma Serie B femminile, 8ª giornata (ore 14,30): Arezzo-Parma, Bologna-Pavia, Brescia-Cuneo, Genoa-San Marino, Chievo-Tavagnacco, Lazio-Cesena, Ravenna-Res Roma, Ternana-Verona.

Classifica: Lazio 21; Ternana, Cesena 18; Parma 16; Verona, Genoa 15; Chievo 11; Brescia 10; Pavia 9; Freedom Cuneo, S. Marino 6; Bologna 5; Arezzo, Res Roma 4; Tavagnacco 3; Ravenna 1.

u.b.