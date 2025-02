Calcio femminile. Arezzo, 3-0 al Vis Mediterranea. Nardi saluta, arriva Deiana

Alla seconda giornata del girone di ritorno l’Arezzo calcio femminile ha centrato il primo successo dopo il giro di boa. Domenica pomeriggio al Comunale le amaranto hanno infatti travolto la Vis Mediterranea, fanalino di coda della serie B con appena un punto conquistato. Di Razzolini (doppietta) e Lorieri le reti delle aretine, che salgono così a quota 25 punti, esattamente a metà classifica.

Prima del fischio d’inizio, l’Acf Arezzo ha ricordato l’ex presidente del sodalizio amaranto, Giulio Vanni, scomparso nei giorni scorsi: il presidente Massimo Anselmi ha omaggiato le figlie Ersilia ed Elena con una maglia commemorativa.

Parallelamente, sul mercato, l’Acf Arezzo ha fatto registrare un avvicendamento tra portieri: saluta Carlotta Nardi, che in questa stagione aveva perso la titolarità a vantaggio di Viola Bartalini, mentre arriva in amaranto la giovane Marica Deiana, classe 2005. Nardi è scesa in serie C accasandosi al Frosinone. Deiana, invece, aveva giocato la prima parte di stagione nel Pavia Academy.

Si segnala, infine, la terza vittoria consecutiva della Primavera nel massimo campionato giovanile in campo femminile. Le ragazze allenate da Gori hanno battuto in trasferta il Como e sono ora vicine a un’altra storica permanenza in categoria.

L.A.