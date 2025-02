Calcio femminile

Pietrasanta Blues

1

Asd Spezia Women

8

Pietrasanta Blues: Giachetti, Marinone, Lotti, Fontana, Buselli, Ferrarello, Bengasi, Martinelli, Mazzanti, Parenti, Mendolicchio. A disp: Badano, Berdicchia, Bongi, Ghezzani, Mendolicchio, Parenti (75’ Passaglia). All. Martinelli

Asd Spezia Women: Sensi, Pozzi, Fuggle, Lehmann (75’ Scattina), Monetini (46’ Duce), Lovecchio (46’ Vacchino), Ciccarelli, Manea, Buono (46’ Del Freo), Parodi, Codecà (65’ Sansevieri). A disp: Pucitta, Barraza, Passalacqua, Dehima. All Salterio

Arbitri: Giorgio Catalani di Ciampino A

ssistenti: Davide Del Gratta di Livorno - Anna Nanini di Lucca

Reti: 12’, 60’ Codecà (S), 24’ Lovecchio (S), 35’ Monetini (S), 43’ Buono (S), 48’ Parodi (S), 51’ Duce (S), 70’ Sansevieri (S), 80’ Bengasi (P)

PIETRASANTA - Partita senza storia per l’Asd Spezia Women che replica il risultato dell’andata e torna a +2 sul Moncalieri che, però, ha disputato una gara in più, e a +4 sulla Pro Sesto. Le spezzine non danno scampo alle toscane, aggrediscono sin dall’inizio e vanno in gol quattro volte nel primo tempo. Nella ripresa l’andamento non cambia e le aquilotte chiudono i giochi. In gol anche la giovane Sansevieri. Domenica prossima il campionato si fermerà per dare spazio alla Coppa Italia. Lo Spezia andrà a Moncalieri in una sfida da dentro o fuori. Le altre partite del 20° turno di Serie C femminile: Baiardo-Tharros 1-0, Azalee- Formello 6-0, Bellinzago-Ivrea 3-, Lesmo-Meda 2-1 , Sedriano-Moncalieri 1-3 e Torres- Monterosso 2-1. Riposava: Pro Sesto. Classifica: Asd Spezia 49, Moncalieri 47, Pro Sesto 45, Meda 35, Baiardo e Azalee 32, Lesmo 3, Bellinzago 26, Ivrea 22, Tharros 20, Sedriano 17, Monterosso 16, Torres 10, Pietrasanta 7 e Formello 5.

Ilaria Gallione