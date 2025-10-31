Calcio femminile - Eccellenza. Castelnuovo ancora in crescita

Continua la crescita del calcio femminile in Garfagnana e nell’intera Valle del Serchio. La stagione 2025-2026 rappresenta il quinto anno consecutivo di un progetto, sostenibile e concreto e, soprattutto, che offre soddisfazione ad atlete e alle loro famiglie.

La prima squadra, che milita in Eccellenza, è allenata per il terzo anno consecutivo da Flavio Bechelli, con il supporto del vice Riccardo Moscardini. Il responsabile di tutto il movimento è Flavio Stefani, da più di un decennio figura di riferimento per tutto il movimento calcistico femminile nella Valle del Serchio: Barga, Borgo a Mozzano, Filecchio e Castelnuovo in particolare. Molte sono le iniziative che aiutano a far conoscere e a crescere il movimento calcistico in tutta la Valle del Serchio, tra cui i tornei esclusivi con società di tutta la Toscana e oltre, svolti e che si svolgeranno allo stadio "Nardini" a Castelnuovo, dove vengono giocate le partite casalinghe e il progetto di collaborazione "Campus calcio femminile", con l’Istituto comprensivo di Gallicano.

A livello di settore giovanile l’allenatore Ivo Carrari e Alessandra Bagnaresi formano, con esperienza e pazienza, le piccole calciatrici fino a 11 anni; mentre gli allenatori Alessio Martelli e Stefano Pioli guidano le ragazze della Under 15 regionale che disputano il primo vero campionato agonistico. La parte atletica e motoria è curata dal preparatore Andrea Raffa, figura specializzata per tutto il settore giovanile femminile. Ogni bambina e ragazza di ogni età che vuol provare a giocare senza impegno e gratuitamente può contattare i social Facebook e Instagram Castelnuovo Calcio Femminile e i numeri 349-7579812 e 328-3530625. Gli allenamenti si svolgono ogni lunedì a Castelnuovo e ogni mercoledì a Piano di Coreglia, dalle 18 in poi. Dunque la possibilità di avvicinarsi al calcio, con tante altre piccole atlete e uno staff preparato, esperto e abilitato Uefa.

Dino Magistrelli