Calcio femminile Eccellenza, domani in coppa la prima partita al campo sportivo ‘Casadei’. La ragazze dell’Union Sammartinese pronte al debutto

Una ripartenza piena di fiducia per la rinnovata squadra femminile dell’Union Sammartinese: l’unica, a livello federale, del panorama calcistico forlivese. Domani pomeriggio, alle 15.30, al campo sportivo Casadei di San Martino in Strada, per le ragazze in biancorosso è in programma l’esordio ufficiale stagionale con la prima giornata della coppa Emilia Romagna d’Eccellenza in un sentito derby col Rimini.

Sulla panchina del club presieduto da Samuela Navetta è stato chiamato mister Marco Rossi, a suo tempo prolifico bomber di Cesena e Prato, che sarà affiancato dal vice Raffaele Leoni e dall’accompagnatrice Fabiana Fabbri. La prima fase di coppa proseguirà le prossime due domeniche con i match, entrambi in trasferta, con Imolese e Fossolo. La prima giornata di campionato, domenica 12 ottobre, in casa dell’omonima Sammartinese di Reggio Emilia.

La rosa. Portieri: Alice Brighi, Asia Di Palma. Difensori: Giulia Cappelli, Giulia Chianese, Irene Dominici, Francesca Ercolani, Giorgia Gurioli, Laura Monti, Elena Paganelli, Martina Petrini, Rebecca Selmani. Centrocampisti: Bianca Agosgtini, Gaia Balbo, Chiara Cerone, Nina Ligi, Alessia Magnani, Alessia Messi, Sharon Preti, Sabina Rondinini, Denise Spada, Chiara Valgimigli. Attaccanti: Noemi D’Armini, Agnese Emiliani, Martina Simei, Letizia Simei.

Franco Pardolesi