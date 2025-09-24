CALCIO FEMMINILE ECCELLENZA. Lo Spezia cala il tris contro il Livorno

Spezia Calcio

3

Livorno

1

SPEZIA CALCIO: Falchetto, Cappanera, Berti, Lapperier, Lombardo, Nellini, Marcarelli, Ordura, Ricci, Sansevieri, Duce. (Entrate: Venè, Argentato, Basso, Bernardi, Bordone, Brunetti, Colaiacono, Scottu, Iaccarino). All. Leone

LIVORNO: Liuzzi, Noccioli, Danci, Giuliani, Diversi, Lonzi, Griselli, Fantini, Alvarez, Sottili, Huberova (Entrate Tani, Ciampi, Tuccini, Doro, Cionini). All. Carola

Reti: Ricci, Sansevieri, Danci, Duce

LA SPEZIA – In vista dell’inizio del campinato di Eccellenza, Spezia e Livorno si sono affrontate in amichevole al Ferdeghini dando vita a una bella partita. Lo Spezia fa sua la vittoria trascinata dalle giocate delle ex calciatrici dello Spezia Women. Due dei tre gol portano infatti la firma di Duce e Sansevieri, che colpisce anche un palo. Sono ben 8 le ex Spezia Women (che come noto ha interrotto la sua attività dopo la promozine in B) pronte a dare un grosso contributo per tenere testa alla Sampdoria, favorita nella vittoria del campionato.

M.Z.