Calcio femminile. Europei Under 19, 2 gare al Morgagni

Profumo d’Europa al ‘Tullo Morgagni’: lo stadio di Forlì ospiterà infatti due incontri valevoli per il Round 2 (Lega A – Gruppo 4) di qualificazione al campionato europeo di calcio Under 19 femminile. Si parte mercoledì 2 aprile con Slovacchia-Svezia, poi martedì 8 sarà la volta delle azzurrine del commissario tecnico Nicola Matteucci – attualmente impegnate in Spagna al torneo ‘La Nucia’ – opposte alle scandinave. Lo stadio comunale di Castel San Pietro sarà, invece, teatro delle altre quattro sfide: Italia-Bielorussia (2 aprile), Svezia-Bielorussia e Italia-Slovacchia (5 aprile) nonchè Bielorussia-Slovacchia (8 aprile). Gli orari delle gare saranno resi noti prossimamente.