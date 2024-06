Calcio femminile. Fumata bianca:. Leoni guiderà ancora le citte amaranto

Ilaria Leoni sarà l’allenatrice dell’Arezzo calcio femminile anche nella prossima stagione. Promossa dalla panchina della Primavera a quella della prima squadra nel marzo scorso, ha condotto le amaranto a una tranquilla salvezza ottenendo 16 punti in 12 turni e lanciando alcune giovani calciatrici di proprietà. Tutto questo le è valso il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025. "Siamo felici di proseguire il percorso iniziato nella scorsa stagione con Ilaria – ha dichiarato il presidente Massimo Anselmi. La sua conferma non è dettata solo dai buoni risultati sul campo, ma da una prospettiva comune. Vedere esordire tante giovani del nostro vivaio fa parte dell’idea di crescita della nostra società, che al terzo anno di serie B consecutivo può programmare con maggiore serenità anche in ottica futura". La stessa Leoni ha aggiunto: "Sono molto contenta di aver rinnovato e di proseguire questo percorso e ringrazio il presidente per la fiducia. Qualsiasi giocatrice e membro dello staff che indosserà questa maglia deve avere fame e voglia di sognare in grande. Rappresentiamo una grande città e siamo da esempio a tante piccole calciatrici, non ce lo possiamo mai dimenticare. Non vedo l’ora di ripartire con squadra e staff".