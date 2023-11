Calcio femminile. Grandi soddisfazioni per il San Miniato. U12 e U15 trionfano Il San Miniato Calcio Femminile ha trionfato nel fine settimana con le formazioni Under 15 e Under 12, vincendo rispettivamente 4-2 e 8-2. I risultati sono il frutto del lavoro di mister Pepi e Muccioli.