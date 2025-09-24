Calcio femminile: il progetto. Un incontro con Bertolini e D’Astolfo. Allenamento speciale per Under 12 e 15

E’ partito lunedì il progetto degli incontri mensili organizzati dal Siena Calcio Femminile con Milena Bertolini e Federica D’Astolfo. Le Under 15 e le Under 12 hanno avuto la possibilità di allenarsi con l’ex allenatrice della Nazionale e con la sociologa ed ex calciatrice, con la collaborazione del mister Rudy Gianneschi. "E’ un grande orgoglio, per noi, aver portato a Siena due grandissime del calcio italiano femminile – dichiara il presidente del Siena Cf, Riccardo Magrini –: abbiamo un progetto nobile che ha l’ambizione di far crescere il movimento con valori sportivi morali ed etici ma che vuole anche insegnare calcio di livello. Sono le persone che fanno la differenza un po’ in tutti gli ambiti e noi cerchiamo di scegliere quelle giuste". "Le ragazze hanno risposto con grande entusiasmo – aggiunge –. L’ora e mezzo sul campo è volata, attenti osservatori il dt Pelati, mister Signorini, il preparatore Maggiorelli, la psicologa Elena Lorenzini e la nutrizionista Federica Mennillo, la cui presenza è per noi molto importante. Al termine del lavoro sul campo si è svolto un confronto tra le ospiti e i collaboratori presenti, in cui è stata evidenziata l’unicità della proposta della società volta a far propri quei valori come l’etica del sacrificio e dell’impegno, la cultura del rispetto e dello stare insieme, la partecipazione e la condivisione tra le componenti con qualificati professionisti".