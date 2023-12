Calcio femminile. Il San Miniato Under 15 strappa applausi. Sconfitte 4-0 le avversarie del Poggibonsi

E’ da pochi giorni andato in scena il primo derby senese tra San Miniato e Poggibonsi Women valido per la categoria Under 15 femminile. Ad aggiudicarsi la sfida è stata la squadra di casa che ha battuto le avversarie con un deciso 4-0. Il risultato sarebbe potuto essere più rotondo, ma le ospiti hanno saputo contrastare la squadra di mister Pepi con coraggio e determinazione. Di contro, le senesi non hanno saputo concretizzare, nelle prime due frazioni, l’enorme mole di gioco sviluppato e non finalizzato sotto porta, fallendo anche un calcio di rigore. Solo nella terza frazione le valdelsane si sono disunite e hanno permesso alle neroverdi di aumentare la differenza di marcature. Le reti portano la firma di Franchetti, Gagliano su rigore e di Bensi (2011) che hanno realizzato una doppietta. La squadra osserverà adesso un turno di riposo, poi tornerà in campo con il Lebwski domenica prossima, 17 dicembre, alle 11.