Calcio femminile Juniores. Spezia riceve l’Entella. Tanta voglia di riscatto

Dopo le disavventure genovesi (partita persa a tavolino e penalizzazione in classifica) lo Spezia Women Juniores torna in campo oggi alle 17,30 a Castelnuovo contro l’Entella. Fra le aquilotte c’è voglia di rifarsi dopo l’ episodio di Genova. Le convocate: Abdelaziz, Arzà, Bellotti, Curadini, Danci, Falchetto, Iacopetti, Passalacqua, Piazza, Polito, Purghel, Romualdi, Sami, Sansevieri e Trentini, Arbitra Ciuffardi di Spezia. Le altre partite: Superba-Baiardo, Praese-Matuziana, Sestri Levante-Genova Calcio e Vallescriva-Genoa. In classifica il Genoa guida con 28 punti, segue lo Spezia con 22.