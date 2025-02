Calcio femminile. La Maceratese batte l’Ascoli

Vittoria esterna per la Maceratese, che supera all’inglese (0-2) l’Ascoli nel match valevole per la 17ª giornata di Eccellenza femminile.

Le biancorosse allenate da Claide Torresi offrono una prestazione solida, nonostante le pesanti assenze di Crispini, Giustozzi e Silvestrini, respingendo gli assalti delle bianconere e colpendo in modo letale con un gol per tempo.

Ad aprire le danze ci pensa Stollavagli che capitalizza al volo l’assist perfetto offerto da Micheloni. Nella ripresa le ospiti raddoppiano con Salvucci che va a segno da calcio di punizione. Le ascolane reagiscono e si gettano in avanti per cercare di rimettere in carreggiata l’incontro. Nepi è la più pericolosa tra le padrone di casa ma Ranalli abbassa la saracinesca.

Tre punti preziosi per la Rata tornata al successo e seconda in classifica alle spalle della Recanatese che ha vinto in casa dell’Aurora Treia.

Cade per la quarta volta in stagione l’Ascoli che scivola al sesto posto in classifica.