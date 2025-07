Calcio femminile. La Maceratese rinforza lo staff tecnico e dirigenziale

La CF Maceratese si presenta al via con tante novità con il presidente Massimiliano Avallone che ha rinforzato lo staff tecnico e dirigenziale. A guidare la prima squadra sarà Luca Turtù, ex Recanatese, affiancato da Claide Torresi che ricoprirà anche il ruolo di direttore generale. "Il progetto della Maceratese - dice Turtù - è solido e punta a far crescere il movimento femminile. Vogliamo costruire una squadra giovane, un gruppo che sappia amalgamarsi con le ragazze già presenti, approcciando con professionalità a ogni possibile scenario, compresa la chance di un ripescaggio in Serie C. Nel futuro puntiamo a diventare anche un bacino per le società professionistiche, preparando le ragazze al meglio". A fargli eco Claide Torresi: "Siamo entusiasti e con tanta voglia di migliorare". Alessandro Leita, anche lui proveniente dalla Recanatese, sarà il responsabile del settore giovanile e il tecnico dell’Under 17 Nazionale. Entrambi hanno tenuto a ringraziare il club giallorosso per il percorso fatto, ricco di soddisfazioni. "A Macerata - dice Leita - c’è un ambiente positivo e sano in cui si può coltivare davvero qualcosa di grande per il movimento marchigiano".

Il progetto si arricchisce con nuovi volti anche per la preparazione atletica e tecnica: Marco Cruciani (ex Robur Macerata) sarà il preparatore dei portieri, Federica Romiti, in società da otto anni, sarà la preparatrice atletica della prima squadra.

Completano la squadra Paolo Piccirillo come responsabile della Scuola Calcio e tecnico dell’Under 12 Nazionale, Clyde Torresi alla guida dell’Under 15 e del coordinamento motorio del settore giovanile, e Debora Trillini come nuova responsabile della segreteria.

La CF Maceratese, reduce da un eccellente secondo posto nel campionato di Eccellenza, punta a consolidarsi come punto di riferimento per il calcio femminile nelle Marche, investendo sulle giovani e guardando con decisione al futuro.