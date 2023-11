Calcio femminile. L’Affrico sogna in grande. Il pallone è sempre più rosa

Un altro passo avanti del calcio femminile biancoblù dell’Us Affrico. Dopo la sottoscrizione del ‘Patto di Collaborazione’ sotto la regia del responsabile del settore Mauro Ermini. Sabato, la sezione calcio dell’Us Affrico, ed in particolare il settore femminile, ha partecipato, rappresentato dalla presidente Valeria Pisacchi e dal responsabile Ermini, alla cerimonia della sottoscrizione del patto formativo fra il Settore Giovanile e Scolastico della Figc, rappresentato nell’occasione dal presidente nazionale Vito Tisci, e le società Toscane che hanno aderito al progetto dell’Area di Sviluppo Territoriale.

In occasione di questa importante tappa nel processo di crescita, Mauro Ermini, responsabile dell’area femminile, esce allo scoperto dopo mesi di lavoro:

"Grazie alla presidente Valeria Pisacchi, al dg Luca Giotti ed a tutto lo staff della sezione calcio ho avuto la possibilità di iniziare questo ambizioso e importante progetto del settore femminile per il quale non ho esitato ad accettarne la guida. Condivido in pieno i valori che hanno spinto la Società ad intraprendere questa sfida: siamo pronti ad accogliere tutte le bambine e ragazze che vorranno provare questa affascinante disciplina".

"L’Affrico femminile - prosegue Ermini - ha nello sviluppo di tutte le categorie giovanile uno dei suoi primari obiettivi. La Scuola calcio guidata da Silvia Corsi conta ad oggi 35 bambine di varie età. Abbiamo iniziato l’attività agonistica con le Pulcine Miste, mentre con il settore giovanile l’Under 15 di mister Scafuti sta partecipando al campionato di Calcio a 5 e da gennaio si unirà al Calcio a 9 Regionale. Infine schieriamo la Under 19 Regionale, protagonista di un inizio di stagione con una amichevole in casa della Spal, con la squadra guidata da Mario Nicoli, allenatore con esperienza nei professionisti, dilettanti e persona di calcio femminile".

"L’Affrico calcio femminile - afferma la presidente Pisacchi - crede nel territorio, nella forza e nella volontà di giovani donne che inseguono un sogno che attraverso il percorso che offriamo possono farlo diventare realtà. Per chi volesse avvicinare la nostra realtà i nostri poli sono a San Marcellino per la Under 19 e per la Under 15, e Bellariva per la Scuola Calcio".

F. Que.