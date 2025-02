Calcio femminile. Le ragazze del Siena hanno un nuovo dg. Scende in campo Duccio Boldrini

Il Siena Calcio Femminile ha un nuovo direttore generale, il senese doc Duccio Boldrini (foto). "Il suo profilo si adatta in maniera perfetta al nostro progetto – spiega il club bianconero – vista la serietà e la passione con cui si approccia alle cose. Duccio Boldrini è nato a Siena il 15 dicembre 1975, è molto legato alla sua Contrada, la Giraffa, e alla città. Al termine del suo percorso accademico, ha avuto un’esperienza didattico-professionale a Londra e al rientro ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia, sviluppando l’area delle macchine di packaging destinate all’olio e al vino e poi seguendo il settore farmaceutico. Già membro del Consiglio dei giovani imprenditori di Siena, con il ruolo di vice-presidente e delegato regionale, si impegna nella creazione di un programma di avvicinamento del mondo aziendale a quello delle scuole".

"Da sempre sportivo e appassionato di calcio – prosegue la nota del Siena Cf – ha accettato con molto entusiasmo la nostra proposta di coprire il ruolo di dg nella nostra società. Sicuramente il profilo è quello giusto per collaborare con Jenny Daamgard, un valore aggiunto importantissimo per noi e per tutta la città di Siena vista le sue grandissime professionalità ed esperienza nel calcio femminile. Sicuramente faremo grandi cose insieme".