Calcio femminile. Le U17 bianconere oggi a San Miniato sfidano le Contrade

Un evento particolare, che unirà il mondo delle Contrade a quello del pallone. Questo pomeriggio, con start alle 17,30, la squadra Under 17 del Siena Calcio Femminile, il sodalizio partito poco più di un anno fa, per far rinascere il calcio femminile a Siena, scenderà sul campo di San Miniato per affrontare un torneo triangolare con una rappresentativa formata dalle ragazze provenienti dalle 17 Consorelle. Un incontro che servirà per sancire ancora di più il legame tra la società bianconera e il tessuto cittadino: il Siena Fc, per questo, "ci tiene a ringraziare tutti i gruppi sportivi delle Contrade che hanno deciso di partecipare a questa iniziativa con entusiasmo e spirito di collaborazione. Vi aspettiamo a San Miniato!". Dopo un mancato accordo con la Robur, il Siena Calcio Femminile, che conta a oggi 65 ragazze che giocano in quattro diverse categorie, almeno per adesso, proseguirà il suo cammino sulle proprie gambe, mentre il club di Jonas Bodin ha annunciato appena qualche giorno fa, la nascita di una squadra che il prossimo anno giocherà in Promozione e che sarà guidata da Elena Proserpio Marchetti.