Calcio femminile: l’edizione del debutto è in programma sabato al centro sportivo "Il Caggio» di Ceciliano. Primo memorial "Carlo Benucci» per ragazzine

AREZZOPoco meno di due anni fa, nel dicembre 2023, Arezzo piangeva la scomparsa di Carlo Benucci. Uomo di sport e volontariato, da giovane era stato un calciatore dilettante, indossando anche la maglia dell’Arezzo. Negli anni ha ricoperto anche il ruolo di presidente nella sezione aretina dei Veterani dello sport ed è stato appassionato commentatore delle partite della Scuola Basket Arezzo. Da quest’anno, il suo nome si legherà anche a un torneo organizzato dall’Arezzo calcio femminile, appunto il Memorial Carlo Benucci, che sabato debutterà con la prima edizione al centro sportivo "Il Caggio" di Ceciliano. La competizione vedrà la partecipazione di tre squadre di calcio femminile per la categoria Under 15: l’Aglianese, la Vigor calcio femminile e, ovviamente, l’Acf Arezzo. Previsto un girone all’italiana con partite nove contro nove in campo ridotto e in due tempi da 25 minuti ciascuno.

Questo il calendario delle partite: si parte alle ore 15 con Acf Arezzo-Vigor calcio femminile. La perdente affronterà, alle ore 16.15, l’Aglianese, mentre alle 17.30 toccherà alla vincente della prima gara incrociare la compagine pistoiese. Al termine del girone, vince il torneo chi totalizza più punti. Non è previsto il pareggio al termine di ogni gara: in caso di parità, si procederà ai calci di rigore, con la squadra vincente che otterrà due punti anziché l’intera posta (tre) e la perdente che prenderà comunque un punto anziché zero. L’evento, si legge nella nota della società del presidente Massimo Anselmi "è un’occasione per l’intera città di Arezzo di ricordare e celebrare un grande uomo che ha contribuito a diffondere i valori dello sport come elemento di crescita e coesione sociale. L’Acf Arezzo rinnova il proprio impegno nel valorizzare il settore giovanile, nel rafforzare il legame con il territorio di Ceciliano e nel mantenere viva la memoria di chi ha dato un contributo fondamentale allo sport aretino".

Luca Amorosi