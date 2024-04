Calcio femminile. L’under 17 leopardiana alla fase nazionale

Vanno fortissimo le ragazze della Recanatese che si stanno togliendo tante soddisfazioni a dimostrazione della bontà di un lavoro che dura da anni. Spiccano i risultati dell’Under 17 che dopo aver chiuso il raggruppamento interregionale in testa, in coabitazione con il Bari, si confronterà, nella fase nazionale, con Bologna, Sassuolo, Fiorentina, Parma, Cremonese, Arezzo e San Marino. Di fronte al loro esempio le Girls dell’Under 15 non hanno voluto essere da meno, sbancando Perugia 5-2 ed anche per loro le prospettive sono più che rosee. A completare il quadro, nell’Eccellenza, anche il largo successo contro il Team Sibillini.