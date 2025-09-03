Calcio femminile. "Non vediamo l’ora di iniziare l’avventura»

Acquista il giornale
Coach Proserpio Marchetti: "Il progetto è molto importante. Siamo partite da zero. ma anche motivate a fare bene".

di GUIDO DE LEO
3 settembre 2025
Coach Elena Proserpio Marchetti guida la prima squadra femminile del Siena

Presentata anche la prima squadra femminile, nata quest’anno. Prenderà parte al campionato regionale di Promozione insieme alle bianconere del Siena Cf. La rosa a disposizione della coach Elena Proserpio Marchetti, annunciata ieri sul palco del Franchi, è composta al momento dal portiere Eleonora Braschi; dai difensori Serena Ceci, Lucrezia Calosi, Diletta Cardinali, Noemi La Rocca, Andrea Gagliano, Alessandra Nappa; dai centrocampisti Giulia Ferrandi, Serena Pecchia, Selvaggia Tordini, Marta Tistoni, Klara Ovefeld, Elisabetta Mancinelli; attaccanti Sara Reggio, Yakin Jallali, Francesca Cini, Samanta Damaljia, Chanel Grippo e Virginia Gualtieri. Lo staff è composto invece dall’allenatore dei portieri Vincenzo Braccagno, dalla fisioterapista Barbara Pasquini, dal vice allenatore Emanuele Carbone, dal responsabile organizzativo Jenny Damgaard e dal collaboratore Adamo Lorenzetti.

"Ho una lunga esperienza di calcio femminile in Svezia – dice Jenny Damgaard – a livelli molto alti comprese e Coppe europee, ma so che mi aspetta una sfida difficile perché ripartire da zero non è mai facile. Siamo contenti di aver trovato una coach come Elena alla quale abbiamo affidato la guida della prima squadra. Il progetto sta crescendo e vedo le ragazze molto motivate e cariche". Poi spazio all’allenatrice. "Tante le motivazioni che mi hanno portato qui – le parole di Elena Proserpio Marchetti – non vediamo l’ora di iniziare questa avventura. Il progetto è molto importante, siamo partiti da zero e con tutte le difficoltà del caso ma siamo tutte molto motivate per fare bene per la Robur femminile. Mi aspetto di far divertire chi verrà a vederci e di crescere tutti insieme". Presente anche Giulia Ferrandi, calciatrice con un passato in A che ha sposato questo progetto tornando in campo dopo la recente maternità.

