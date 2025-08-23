Calcio femminile. Poggibonsi Women ammesso al campionato di Eccellenza

Non un salto di categoria ottenuto sul campo di gioco, ma sempre un traguardo rilevante per un club che da poche stagioni è presente nel panorama del calcio femminile. Il Poggibonsi Women guidato dal tecnico Massimiliano Fulignati (nella foto) parteciperà al campionato di Eccellenza regionale nella prossima stagione agonistica. Un’ammissione ufficializzata in questi giorni ad opera delle autorità federali, per un Poggibonsi Women inizialmente inserito negli organici della Promozione, come da riscontri sul rettangolo nel 2024-2025. Poi, in pieno agosto, l’annuncio formale.

Spiega Luciano Mugnaini, direttore generale del sodalizio: "Dopo una attenta analisi e una serie di confronti all’ interno della nostra ‘famiglia sportiva’, la società ha deciso di accettare la proposta offerta dalla Figc: adesso l’Eccellenza. Un percorso non facile contro squadre blasonate che hanno dalla loro molta esperienza, ma siamo certi che le nostre Leonesse sapranno tirar fuori gli artigli e venderanno cara la pelle con l’intento di centrare l’obiettivo della conferma del posto in Eccellenza". Il Poggibonsi Women è attivo con tutti i team possibili, dalle giovanili (fino dalla Under 10) alla formazione maggiore pronta ora ad affrontare le fatiche dell’Eccellenza. Un torneo a dodici squadre, con inizio a ottobre, che annovera diverse potenziali big: Pistoiese, Prato Social Club e Ribascita Doccia su tutte, secondo il parere degli addetti ai lavori che conoscono da vicino gli scenari del calcio in rosa. "Siamo consapevoli degli ostacoli da tenere in considerazione in una realtà agonistica di livello più elevato - concludono dal Poggibonsi Women - ma intendiamo interpretare al meglio il nostro ruolo in ottica salvezza in virtù del contributo delle nostre ragazze e dei componenti dello staff."

Paolo Bartalini