Calcio femminile. Poggibonsi Women: si comincia!. C’è l’annuncio del dg Mugnaini

Via all’attività anche della formazione Juniores per il Poggibonsi Women. È la novità per il 2025-2026 annunciata dal direttore generale, Luciano Mugnaini. Sorgerà quindi un nuovo team per il calcio in rosa a Poggibonsi, che vanta al momento 105 tesserate secondo i dati del consuntivo della stagione agonistica da poco terminata. "Con l’allestimento della Juniores - spiega Mugnaini - completeremo l’organico delle squadre, dalle piccole atlete Under 10 alla compagine maggiore (nella foto), che si è ben comportata all’esordio in Promozione. Un confortante piazzamento di centro classifica grazie al lavoro del tecnico Massimiliano Fulignati. Avremo quindi Under 10, Under 12, Under 15, Under 17 e Juniores. Tutte le categorie giovanili saranno dunque rappresentate. E poi la Promozione". Un altro obiettivo da tenere presente per il domani: "Vogliamo creare un Consiglio generale del Poggibonsi Women - prosegue Mugnaini - con il coinvolgimento dei genitori delle calciatrici che giungono da varie realtà, da Empoli a Siena, ai vari comuni della Valdelsa. Questo del resto è il nostro programma: diventare, nel calcio femminile, una sorta di casa per tutte le atlete. Intendiamo crescere inoltre nella mentalità, attraverso la cultura del lavoro. Tre gli allenamenti settimanali in calendario, tanto per capire. Preziosa inoltre la collaborazione con la Casolese Women, sodalizio caro al presidente Guglielmo Montagnani. Nel nostro staff, tra i vari addetti ai lavori, figura Michela Rodella, già protagonista da atleta in azzurro e nelle squadre di club. Un’ottima équipe per portare avanti i nostri piani - conclude il direttore generale Luciano Mugnaini per il Poggibonsi Women - senza troppe pressioni e soprattutto prestando una notevole attenzione ai bilanci, ai conti in regola. Soddisfazione e senso di responsabilità".

Paolo Bartalini