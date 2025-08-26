Calcio femminile. Porte aperte per le giovani all’Aurora Treia

Da domani a venerdì l’Aurora Treia calcio femminile apre le porte del campo Compagnoni per bambine e ragazze dai 6 anni in su con tre open day. Dalle 18 alle 20 le bambine potranno provare a giocare a calcio e magari entrare a fare parte del progetto varato dall’Academy Lube, che mette a disposizione delle navette per il settore giovanile. "Ci stiamo impegnando al massimo – dice il dirigente Alberto Scuffia – per dare vita a un settore giovanile in un contesto dove ci sono altre realtà consolidate. Da due stagioni siamo presenti a Passo di Treia con la squadra militante nel campionato di Eccellenza femminile, ma adesso vorremmo potere contare anche su un settore giovanile". In questo caso la società può giocarsi il progetto Academy Lube. "È discorso importante – spiega Scuffia – che possiamo spendere perché i pomeriggi saranno organizzati: possiamo infatti contare su una struttura e su locali dove si organizzano corsi, dove le ragazze potranno fare i compiti e saranno seguite da istruttori qualificati, oltre naturalmente ad allenarsi". È un progetto che si rivolge alle bambine e ragazze del territorio. "I genitori possono portare le figlie che alla fine tornano a casa dopo essersi allenate, fatto i compiti e socializzato in un ambiente sano".

Per maggiori informazioni: Alberto: 338 7200480; Romina 334 7664835