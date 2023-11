Calcio femminile. Ravenna, testacoda nel derby col Cesena

Un derby è sempre un derby e la sfida tutta romagnola tra Cesena e Ravenna è una delle più sentite. Quella odierna (ore 14,30 a Martorano) è indubbiamente una delle meno equilibrate degli ultimi anni, visto che le bianconere si godono la vetta della serie B mentre le ravennati sono all’ultimo posto, con 1 solo punto contro i 21 delle rivali. Le cesenati, seconda miglior difesa, sono guidate dalle bomber Sechi e Jansen, già a segno 5 volte a testa: proprio Jansen è stata decisiva per il successo del Cesena a Ravenna per 2-0 in Coppa Italia, lo scorso settembre, prima gara ufficiale del 2023-24. Programma Serie B femminile, 9ª giornata (ore 14,30): Cesena-Ravenna, Cuneo-Arezzo, Lazio-Chievo, Parma-Bologna, Pavia-Genoa, San Marino-Res Roma, Ternana-Brescia (ore 12), Verona-Tavagnacco. Classifica: Lazio, Ternana, Cesena 21; Parma 19; Genoa 18; Verona 15; Brescia 13; Chievo 12; Pavia 9; Bologna 8; Res Roma 7; Freedom Cuneo, S. Marino 6; Arezzo, Tavagnacco 4; Ravenna 1.

u.b.