Calcio femminile. Riposano le ragazze dell’Academy. Il campionato di C torna a gennaio

Fine settimana a riposo per le ragazze della San Marino Academy. Il campionato di serie B si ferma per un turno e tornerà a far parlare di sé la prossima settimana con le biancazzurre che andranno a caccia del riscatto davanti al pubblico amico contro il Pavia. Niente domenica in campo anche per le più giovani dell’Academy. Le ragazze della Primavera si fermano, proprio come le ’grandi’ e si danno appuntamento al prossimo fine settimana. Sosta decisamente più lunga, invece, per la Femminile Riccione. Il campionato di serie C si prende una sosta natalizia anticipata con la ripresa che è fissata per il 2024. Sarà il 14 gennaio, esattamente, quando la squadra di mister Genovesio rimetterà piede in campo e lo farà con il match casalingo contro il Venezia 1985. Questa prima parte di stagione le ragazze della Perla Verde l’hanno chiusa con al quinto posto con 24 punti messi insieme in 12 gare. E con un pieno di soddisfazioni avendo, spesso e volentieri, tenuto testa alle big del girone.