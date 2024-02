Calcio femminile. San Miniato da applausi. Le terribili neroverdi non sbagliano un colpo

Un fine settimana pieno di soddisfazioni per le ragazze del San Miniato Femminile. Sabato pomeriggio le Under 12 neroverdi hanno affrontato le pari età della Casolese dando vita ad un incontro intenso ed equilibrato. Da sottolineare la doppietta di Caterina Bensi.

Domenica mattina le Under 15 hanno disputato invece un derby con la ‘D’ maiuscola. Allo stadio Stefano Lotti di Poggibonsi hanno regolato le avversarie con un gol di Angelica Franchetti e fatta propria l’intera posta in palio. La partita è stata equilibrata e non ha evidenziato la differenza di valori che la classifica detterebbe. Ma il derby è sempre una sfida particolare e quello tra neroverdi e giallorosse non ha fatto eccezione. Portati via i tre punti dalla Valdelsa, le ragazze di Mister Pepi sono state premiate anche con la qualificazione alla Coppa Toscana di categoria. Grazie infatti ai risultati delle altre squadre del girone la matematica ha sancito il verdetto. Il torneo che disputeranno, vedrà le ragazze confrontarsi con le pari età di Fiorentina, Empoli e Arezzo, società tutte attrezzatissime e dal palmares di tutto rispetto. Ma sognare non costa nulla, le neroverdi ce la metteranno tutta.